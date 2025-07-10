«Черноморец» объявил о переходе экс-форварда «Торпедо» и «Пари НН»

34-летний нападающий Илья Кухарчук подписал контракт с «Черноморцем». О заключении с нападающим соглашения сроком на один год сообщила пресс-служба новороссийского клуба.

Кухарчук перебрался в «Черноморец» из нижегородского «Пари НН» в статусе свободного агента, а минувший сезон провёл на правах аренды в волгоградском «Роторе». Ранее футболист выступал за «Торпедо», «Химки», «Томь», «Тамбов», «Балтику». «Волгу», «Енисей», «Шинник», «Спартак» Нальчик, «Урал», «Анжи» и «Рубин».

Всего в активе Ильи Кухарчука 95 матчей в Российской Премьер-Лиге за карьеру. В них игрок отметился 16 голами и 13 результативными передачами.

«Добро пожаловать в город-герой, Илья», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале «Черноморца».