«Гостеприимство закончилось сразу после свистка». Швейцарское СМИ — о «Зенит» — «Сьон»
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Радиовещательная компания Rhone FM, базирующая в швейцарском городе Сьон, отреагировала на товарищеский матч одноименной команды с «Зенитом» (2:5). Встреча прошла 9 июля в Санкт-Петербурге.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41' 3:1 Шилов – 61' 4:1 Ерохин – 64' 4:2 Миранчук – 66' 5:2 Волков – 76'
«Современный стадион, относительно заполненные трибуны. Пиротехника при выходе игроков, и даже прозвучали национальные гимны. «Сьон» получил достойный приём в вечер среды в Санкт-Петербурге на своём третьем товарищеском матче.
Однако гостеприимство «Зенита» закончилось сразу после начала матча. За 10 дней до старта чемпионата хозяева поля доминировали на нём и легко победили со счётом 5:2», — сказано в сообщении.
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