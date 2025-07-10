«Гостеприимство закончилось сразу после свистка». Швейцарское СМИ — о «Зенит» — «Сьон»

Радиовещательная компания Rhone FM, базирующая в швейцарском городе Сьон, отреагировала на товарищеский матч одноименной команды с «Зенитом» (2:5). Встреча прошла 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Современный стадион, относительно заполненные трибуны. Пиротехника при выходе игроков, и даже прозвучали национальные гимны. «Сьон» получил достойный приём в вечер среды в Санкт-Петербурге на своём третьем товарищеском матче.

Однако гостеприимство «Зенита» закончилось сразу после начала матча. За 10 дней до старта чемпионата хозяева поля доминировали на нём и легко победили со счётом 5:2», — сказано в сообщении.