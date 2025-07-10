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«Гостеприимство закончилось сразу после свистка». Швейцарское СМИ — о «Зенит» — «Сьон»

«Гостеприимство закончилось сразу после свистка». Швейцарское СМИ — о «Зенит» — «Сьон»
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Радиовещательная компания Rhone FM, базирующая в швейцарском городе Сьон, отреагировала на товарищеский матч одноименной команды с «Зенитом» (2:5). Встреча прошла 9 июля в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Современный стадион, относительно заполненные трибуны. Пиротехника при выходе игроков, и даже прозвучали национальные гимны. «Сьон» получил достойный приём в вечер среды в Санкт-Петербурге на своём третьем товарищеском матче.

Однако гостеприимство «Зенита» закончилось сразу после начала матча. За 10 дней до старта чемпионата хозяева поля доминировали на нём и легко победили со счётом 5:2», — сказано в сообщении.

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