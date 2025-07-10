«Они не выглядят на свои годы!» Фабиан Руис — о составе «ПСЖ»

Испанский полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис восхитился партнёрами по команде после матча полуфинала клубного чемпионата мира. Клуб из столицы Франции обыграл мадридский «Реал» со счётом 4:0.

«Мне повезло выступать за этот клуб, но особенно — за эту команду, с этими игроками, это невероятно. Их уровень, то, что они выкладывают на поле, несмотря на возраст… Они не выглядят на свои годы! Я думаю, что мы — единое целое, семья. Сегодня у нас отсутствовали некоторые важные игроки и другие, которые не выступали регулярно, вышли на поле, но мы не заметили разницы. Думаю, это ключ к успеху нашей команды, и мы должны сохранить её», — приводит слова испанца Le Parisien.

Хавбек сборной Испании оформил дубль в игре со «сливочными» и стал лучшим игроком встречи. Средний возраст футболистов «ПСЖ» на клубном чемпионате мира равняется 25 годам. Это один из самых молодых состав на турнире.

Матч с мадридцами из-за дисквалификации пропустили защитники Вильям Пачо и Лукас Эрнандес. Футболисты также не сыграют 13 июля в финале клубного чемпионата мира с «Челси».