Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жерсон прилетел в Россию, «Зенит» объявит о переходе игрока в воскресенье — Оливейра

Жерсон прилетел в Россию, «Зенит» объявит о переходе игрока в воскресенье — Оливейра
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Жерсон, близкий к переходу в «Зенит», прибыл в Россию, где в скором времени должен пройти медицинское обследование. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, санкт-петербургский клуб должен объявить о подписании контракта с 28-летним хавбеком в воскресенье, 13 июля.

4 июля «Фламенго» объявил о расторжении контракта с бразильским футболистом, подчеркнув, что сине-бело-голубые выплатили сумму отступных в размере € 25 млн.

Жерсон выступал в составе красно-чёрных с января 2023 года. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Жерсон Сантос да Силва Подробнее
Материалы по теме
Запутанная сага с дорогущим новичком «Зенита». Жерсон отказался от миллионов ради России?
Запутанная сага с дорогущим новичком «Зенита». Жерсон отказался от миллионов ради России?

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android