Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Жерсон прилетел в Россию, «Зенит» объявит о переходе игрока в воскресенье — Оливейра

Полузащитник Жерсон, близкий к переходу в «Зенит», прибыл в Россию, где в скором времени должен пройти медицинское обследование. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, санкт-петербургский клуб должен объявить о подписании контракта с 28-летним хавбеком в воскресенье, 13 июля.

4 июля «Фламенго» объявил о расторжении контракта с бразильским футболистом, подчеркнув, что сине-бело-голубые выплатили сумму отступных в размере € 25 млн.

Жерсон выступал в составе красно-чёрных с января 2023 года. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: