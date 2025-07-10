«ПСЖ» отреагировал на разгром «Реала», добавив четвёрки в cвоё название
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Бразильский аккаунт «ПСЖ» в соцсети Х добавил в написание названия команды четвёрки после того, как парижане разгромили мадридский «Реал» (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6' 2:0 Дембеле – 9' 3:0 Руис – 24' 4:0 Рамуш – 87'
Фото: PSG X
«ПСЖ» одержал самую крупную победу в истории противостояния с «Реалом». Теперь у французского клуба четыре успеха в 12 матчах с «Реалом», у их соперника — шесть.
В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» сыграет с «Челси», встреча состоится 13 июля. Для команды Луиса Энрике этот трофей может стать первым в истории, всего команда может завоевать пятый кубок в сезоне. «ПСЖ» стал победителем чемпионата, Кубка, Суперкубка Франции, Лиги чемпионов.
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