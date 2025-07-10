«ПСЖ» отреагировал на разгром «Реала», добавив четвёрки в cвоё название

Бразильский аккаунт «ПСЖ» в соцсети Х добавил в написание названия команды четвёрки после того, как парижане разгромили мадридский «Реал» (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

Фото: PSG X

«ПСЖ» одержал самую крупную победу в истории противостояния с «Реалом». Теперь у французского клуба четыре успеха в 12 матчах с «Реалом», у их соперника — шесть.

В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» сыграет с «Челси», встреча состоится 13 июля. Для команды Луиса Энрике этот трофей может стать первым в истории, всего команда может завоевать пятый кубок в сезоне. «ПСЖ» стал победителем чемпионата, Кубка, Суперкубка Франции, Лиги чемпионов.