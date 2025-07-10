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Витинья — о «ПСЖ»: мы получаем удовольствие, так как у нас команда с отлаженной динамикой

Витинья — о «ПСЖ»: мы получаем удовольствие, так как у нас команда с отлаженной динамикой
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался об игре своей команды после победы в полуфинале клубного чемпионата мира. Клуб из столицы Франции обыграл мадридский «Реал» со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

«Конечно, это лучшая команда, за которую я когда-либо играл, это очевидно! Мы получаем удовольствие, потому что у нас команда с отлаженной динамикой. На поле мы все хорошо понимаем друг друга, даже те, кто выходит на поле реже основного состава. У нас невероятная динамика. Мы должны сохранить её как можно дольше», — приводит слова португальца Le Parisien.

«ПСЖ» забил в ворота «сливочных» три мяча к 24 минуте встрече. В финале клубного чемпионата мира, 13 июля, команда Луиса Энрике сыграет с «Челси».

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