Хуммельс заступился за Доннарумму, который нанёс травму Мусиале в матче клубного ЧМ

Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс высказался в защиту голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, в столкновении с которым перелом малоберцовой кости получил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Эпизод произошёл в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира, где парижане одержали победу над немецким грандом со счётом 2:0.

«Это был совершенно нормальный игровой эпизод, совсем не жестокий. В травме есть доля вины обоих игроков, вот как я бы это сформулировал. Иногда происходят ситуации, которые просто рискованны, когда вы можете очень быстро навредить себе. И для меня это с самого начала выглядело как травма. Повреждение действительно серьёзное, он отличный футболист, но в каждом матче полевые игроки и вратари оказываются в подобных ситуациях», — заявил Хуммельс в подкасте Alleine ist schwer.

Фото: Peter Zay/Getty Images

Джамалу Мусиале была проведена операция. Восстановление игрока займёт несколько месяцев. Джанлуиджи Доннарумма вместе с «ПСЖ» примет участие в финале КЧМ, где встретится с «Челси». Игра пройдёт в воскресенье, 13 июля. В 1/2 финала парижане разгромили мадридский «Реал»