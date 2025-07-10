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Хуммельс заступился за Доннарумму, который нанёс травму Мусиале в матче клубного ЧМ

Хуммельс заступился за Доннарумму, который нанёс травму Мусиале в матче клубного ЧМ
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Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс высказался в защиту голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, в столкновении с которым перелом малоберцовой кости получил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Эпизод произошёл в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира, где парижане одержали победу над немецким грандом со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Это был совершенно нормальный игровой эпизод, совсем не жестокий. В травме есть доля вины обоих игроков, вот как я бы это сформулировал. Иногда происходят ситуации, которые просто рискованны, когда вы можете очень быстро навредить себе. И для меня это с самого начала выглядело как травма. Повреждение действительно серьёзное, он отличный футболист, но в каждом матче полевые игроки и вратари оказываются в подобных ситуациях», — заявил Хуммельс в подкасте Alleine ist schwer.

Фото: Peter Zay/Getty Images

Джамалу Мусиале была проведена операция. Восстановление игрока займёт несколько месяцев. Джанлуиджи Доннарумма вместе с «ПСЖ» примет участие в финале КЧМ, где встретится с «Челси». Игра пройдёт в воскресенье, 13 июля. В 1/2 финала парижане разгромили мадридский «Реал»

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