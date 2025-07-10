Титов: хотел бы видеть Сергеева, но сегодня «за ромбик» в «Спартак» не идут

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о подписании красно-белыми контракта с нападающим Антоном Заболотным, а также сравнил его с форвардом московского «Динамо» Иваном Сергеевым.

«Сергеев более разнообразный нападающий, чем Заболотный. Но мы видели, что Антон в товарищеских матчах выигрывал весь верх. Видимо, Станкович хотел именно такого столба. Когда будет идти навал, то нужен Заболотный, потому что он наверху играет великолепно!

Лично я хотел бы Сергеева, если выбирать между ними. Иван — мастер, игрок сборной, есть опыт и хороший возраст. Он выбрал «Динамо» и тренера сборной. Сегодня «за ромбик» в «Спартак» не идут — это факт. «Динамо» стало конкурентом по зарплате. Пока рано говорить, поможет ли Заболотный. Возможно, сразу начнёт забивать, и все станут говорить о том, что он хороший нападающий», — приводит слова Титова Metaratings.

Ранее Сергеев перешёл из «Крыльев Советов» в московское «Динамо». В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Заболотный в прошедшем сезоне играл за «Химки». В 31 матче он забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

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