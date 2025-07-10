Месси создал больше голевых моментов в матче с «ПСЖ», чем весь состав «Реала» — ESPN

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в игре с «ПСЖ» (0:4) в четвертьфинале клубного чемпионата мира создал один голевой момент. Это больше, чем весь мадридский «Реал» (0) в игре с французским клубом в полуфинале турнира. «Сливочные» также уступили со счётом 0:4. Об этом сообщает ESPN.

Кроме того, «Интер Майами» чаще владел мячом в игре с «ПСЖ», нежели «Реал», — 33,4% на 31,9%.

38-летний Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, забив 32 гола и отдав 35 результативных передач в 75 матчах. В матчах с «Реалом», выступая в том числе за «ПСЖ» и «Барселону», аргентинец одержал 20 побед в 47 встречах. В этих играх он забил 26 голов и отдал 14 результативных передач.