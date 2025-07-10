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Месси создал больше голевых моментов в матче с «ПСЖ», чем весь состав «Реала» — ESPN

Месси создал больше голевых моментов в матче с «ПСЖ», чем весь состав «Реала» — ESPN
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в игре с «ПСЖ» (0:4) в четвертьфинале клубного чемпионата мира создал один голевой момент. Это больше, чем весь мадридский «Реал» (0) в игре с французским клубом в полуфинале турнира. «Сливочные» также уступили со счётом 0:4. Об этом сообщает ESPN.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

Кроме того, «Интер Майами» чаще владел мячом в игре с «ПСЖ», нежели «Реал», — 33,4% на 31,9%.

38-летний Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, забив 32 гола и отдав 35 результативных передач в 75 матчах. В матчах с «Реалом», выступая в том числе за «ПСЖ» и «Барселону», аргентинец одержал 20 побед в 47 встречах. В этих играх он забил 26 голов и отдал 14 результативных передач.

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