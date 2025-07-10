«Милан» объявил о переходе Тео Эрнандеса в «Аль-Хиляль»

«Милан» на официальном сайте объявил о переходе 27-летнего левого защитника Тео Эрнандеса в «Аль-Хиляль».

«Клуб хотел бы поблагодарить Тео за эти шесть лет совместной работы и пожелать ему всего наилучшего в его личных и профессиональных начинаниях», — написано в заявлении итальянского гранда.

Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Хиляль» заплатит «Милану» € 25 млн за переход французского футболиста. Также подчёркивалось, что Эрнандес может заработать € 60 млн без учёта бонусов за три года контракта с саудовским клубом.

Защитник перешёл в стан «россонери» из мадридского «Реала» летом 2019 года. За этот период он принял участие в 262 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 45 результативными передачами. С «Миланом» Эрнандес становился чемпионом Италии и выигрывал Суперкубок страны.

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