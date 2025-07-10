«ПСЖ» — команда, которая росла со временем. Мы только начинаем». Алонсо — о полуфинале КЧМ

Главный тренер «Реал» Мадрид Хаби Алонсо высказался о матче с «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира. Клуб из столицы Франции победил «сливочных» со счётом 4:0. Испанский специалист считает, что команда станет лучше после этого результата.

«ПСЖ» — команда, которая росла со временем. Мы только начинаем, и то, что мы хотим играть агрессивнее, не означает, что мы станем лучше. Было непросто, мы не показали себя с лучшей стороны на поле. Хуже всего было пропустить 3:0 перед перерывом. Нам противостоял соперник, находящийся в очень хорошей форме и играющий на очень высоком уровне. Мы страдали, как и другие. Нам предстоит ещё долго прогрессировать, многое нужно улучшить. Нам нужно быть самокритичными. Это даст нам основу на будущее и позволит нам играть на гораздо более высоком уровне, чем сейчас.

Этот матч знаменует собой завершение сезона, а не начало следующего. Мы извлечём из этого что-то положительное. Мы уезжаем с лучшей командой, пусть сейчас это сложно объяснить, но я убеждён, что это послужит отправной точкой для лучшего начала сезона. Я уезжаю с уверенностью. Этот матч, этот чемпионат многому меня научили, поняв, кто мы и над чем нам нужно работать», — приводит слова Алонсо RMC Sport.

«Реал» сыграет в первом туре Ла Лиги сезона-2025/2026 с «Осасуной» 19 августа.