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В «Болонью» перешёл Иммобиле — лучший бомбардир Серии А среди действующих игроков

В «Болонью» перешёл Иммобиле — лучший бомбардир Серии А среди действующих игроков
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35-летний экс-форвард сборной Италии Чиро Иммобиле продолжит карьеру в «Болонье». О возвращении ветерана в Серию А сообщила пресс-служба действующих обладателей Кубка Италии в соцсети X (ранее Twitter).

Минувший сезон Иммобиле провёл в турецком «Бешикташе», в составе которого отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами в 30 матчах Суперлиги. По данным СМИ, итальянец покинул стамбульский клуб в статусе свободного агента, а с «Болоньей» заключил соглашение на один сезон.

Напомним, последним итальянским клубом в карьере нападающего был римский «Лацио». Иммобиле остаётся лучшим бомбардиром в истории Серии А среди действующих футболистов с 201 забитым мячом. В общем рейтинге форвард занимает восьмое место, отставая на четыре гола от соотечественника Роберто Баджо.

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