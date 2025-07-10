Канчельскис: между «Оренбургом» и «Уралом» должен быть сыгран матч для участия в РПЛ

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, как должен определиться клуб, который заменит в Российской Премьер-Лиге — 2025/2026 московское «Торпедо». В четверг, 10 июля, КДК РФС исключил столичную команду из РПЛ. Ранее президент клуба Леонид Соболев был обвинён в оказании противоправного влияния на результат матча.

«Обязательно между «Оренбургом» и «Уралом» должен быть сыгран стыковой матч для участия в РПЛ. Как без этого? Мы же не можем бросать монетку! В каком году так делали?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Оренбург» вылетел из РПЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице по итогам сезона-2024/2025. «Урал» уступил в переходных матчах «Ахмату» (2:1, 0:2). Ранее уступивший «Сочи» в переходных матчах "«Пари НН» (2:1, 1:3) остался в РПЛ, заняв место отстранённых «Химок».