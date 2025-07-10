«Тоттенхэм» может перехватить трансферную цель «Манчестер Сити» — Романо

«Тоттенхэм» сделал официальное предложение по трансферу 25-летнего атакующего полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее СМИ сообщали, что английский футболист согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити». Подчёркивалось, что «лесники» не хотят продавать одного из лидеров своей команды.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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