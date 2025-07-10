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Иван Сергеев рассказал, что его удивило после перехода в «Динамо»

Иван Сергеев рассказал, что его удивило после перехода в «Динамо»
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Новоиспечённый нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.

– Всё нравится, самые положительные эмоции! Наконец‑то эта история закончилась. Много ребят знаю по сборной. А так, на футбольных полях встречаемся уже не первый год. Коллектив очень хороший, дружный. Потихоньку вливаюсь, адаптация идёт на хорошем уровне.

– С учётом того, что много партнёров по сборной, вообще чувствуется, что вы новичок, или по сути находитесь как у себя дома?
– Конечно, поскольку я пришёл в команду, я считаюсь новичком, но времени на адаптацию уйдёт мало, потому что со всеми знаком. Думаю, с этим проблем не будет.

– Есть то, что вас удивило? Может, Бителло что‑то творит?
– Да все творят. Очень хороший подбор игроков по уровню. Удивила, наверное, база. Очень хорошие условия на базе «Динамо»: все для восстановления, отдыха, поля хорошие. Так что могу сказать, десять из десяти, — сказал Сергеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Динамо» объявило о переходе Сергеева из «Крыльев Советов» 4 июля. Контракт с 30‑летним нападающим рассчитан до 2028 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

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