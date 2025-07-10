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Экс-тренер «Торпедо» Даев: огласите доказательства о подкупе, мы же боремся за честность

Экс-тренер «Торпедо» Даев: огласите доказательства о подкупе, мы же боремся за честность
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Бывший тренер «Торпедо» Вячеслав Даев прокомментировал исключение столичной команды из Российской Премьер-Лиги по итогам заседания КДК РФС 10 июля. Ранее президент клуба Леонид Соболев был обвинён в оказании противоправного влияния на результат матча.

«Очень неприятный момент — исключение «Торпедо» из РПЛ. Надеялись, что в этом деле будет более положительный исход. Наверное, у РФС есть веские доказательства, что владелец и клуб осуществляли подкуп судьи. Если они есть, их надо озвучить. Доказательства не были предъявлены, есть только какие-то обоснованные и необоснованные слухи. Тогда огласите всё! С одной стороны, у нас борются за честность, а с другой — всё прикрыто. Скажите всё как есть, чтобы болельщики «Торпедо» всё понимали. Для многих эта ситуация очень непонятна», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первый матч РПЛ-2025/2026 пройдёт в пятницу, 18 июля. «Торпедо» должно было встретиться с ЦСКА в 1-м туре в понедельник, 21 июля. Ранее вылетевший из элитной из элитного дивизиона «Пари НН» заменил отстранённые от участия в турнире «Химки».

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