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Солдатенко может уйти в «Сочи», он перешёл в «Торпедо» несколько дней назад — источник

Солдатенко может уйти в «Сочи», он перешёл в «Торпедо» несколько дней назад — источник
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Вратарь «Торпедо» Ростислав Солдатенко может перейти в «Сочи» спустя несколько дней после трансфера в московский клуб. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, 28-летний голкипер готов покинуть клуб после того, как он был исключён из РПЛ.

Подчёркивается: Солдатенко известно, что в его подписании заинтересован главный тренер «Сочи» Роберт Морено. Будущее игрока в «Торпедо» зависело от решения РФС.

Вратарь официально присоединился к «Торпедо» 1 июля. Он заключил трудовое соглашение, рассчитанное на три года. Чёрно-белые выкупили Солдатенко у «Черноморца».

Напомним, сегодня, 10 июля, РФС официально объявил об исключении «автозаводцев» из числа участников чемпионата России на грядущий сезон.

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