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Борис Игнатьев: очень больно, что «Торпедо» исключили из РПЛ

Борис Игнатьев: очень больно, что «Торпедо» исключили из РПЛ
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Бывший вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал решение КДК РФС об исключении московской команды из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Очень больно, что «Торпедо» исключили из РПЛ. «Торпедо» — не простая команда, а клуб, который оставил большой след в советском и российском футболе. Какие там играли мастера! У команды очень преданные болельщики, которые не знают, как перенесут этот трагический случай. Следует реагировать на всё, что произошло, исходя из определённых доказательств.

Самое главное в нашем футболе — честность и открытость. Футбол не терпит таких проявлений. Пострадали многие люди, которые никак не должны были пострадать в этой ситуации. Футболисты не могли повлиять на это, и даже бухгалтеры никак не могли исправить ситуацию. За что их наказывать? Я очень болезненно реагирую на исключение из РПЛ — мы лишились большой команды, во главе которой в последнее время стоят слабо разбирающиеся в футболе люди», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее президент московского «Торпедо» Леонид Соболев был обвинён в оказании противоправного влияния на результат матча.

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