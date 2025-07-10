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«Это стало бы примером для молодых игроков». Фердинанд — о «Золотом мяче» Дембеле

«Это стало бы примером для молодых игроков». Фердинанд — о «Золотом мяче» Дембеле
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился эмоциями от игры форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле в полуфинала клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом». Француз забил гол и отдал одну результативную передачу.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

«Приз фэйр-плей Луису Энрике… он превратил Дембеле из талантливого игрока в суперзвезду! Заставить футболистов элитного уровня, которые всегда считались лучшими во всех своих командах, от детей до взрослых, работать так, будто от этого зависит их жизнь, — это гениально само по себе. Представьте, если бы Мбаппе остался и сделал это.

Дембеле теперь стал более важным игроком, чем Килиан… Его работоспособность и умение приспосабливаться вывели его на новый уровень. Мистер Энрике, менеджер по работе с людьми. Когда эго не желает идти на компромисс, вы будете унижены эгоистами, которые прислушиваются к фактам! Дембеле ждёт возможности выйти на стартовую позицию, почти как Усэйн Болт в своих стартовых блоках. Это изменило его карьеру и стало бы примером для молодых игроков, если бы он оказался обладателем «Золотого мяча». Следующее поколение должно взять это на заметку — вы получаете огромное вознаграждение, когда сочетаете упорный труд с интеллектом.

Два года назад «Мадрид» выиграл чемпионат Испании, и я, в числе прочих, думал, что это будет эпоха доминирования, но всё быстро меняется! Вопрос в том, смогут ли Хаби, Мбаппе, Вини, Джуд (Беллингем) и компания изменить ситуацию?» — написал Фердинанд в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

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