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Заза Джанашия: ужесточение лимита на легионеров в РПЛ усилит сборную России

Заза Джанашия: ужесточение лимита на легионеров в РПЛ усилит сборную России
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Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал слухи о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Ранее сообщалось, что число иностранных футболистов в заявках команд может быть сокращено до 10.

«Ужесточение лимита на легионеров в РПЛ усилит сборную России. Российские молодые футболисты должны получать больше игрового времени, чтобы национальная команда стала сильнее. Сейчас же Россия нигде не выступает. Если не сейчас давать шанс молодёжи, то когда? В последние три года «Локомотив» подтягивает своих молодых ребят к основе. Так должны делать и остальные команды», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В чемпионате России действует лимит на легионеров, согласно которому российские клубы имеют право заявлять на сезон до 13 иностранцев, из них восемь могут одновременно находиться на поле. Легионерами при этом не считаются футболисты из Кыргызстана, Армении, Казахстана и Беларуси, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.

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