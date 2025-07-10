Конате не будет продлевать контракт с «Ливерпулем», он мечтает о «Реале» — AS

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате не намерен продлевать контракт с мерсисайдцами, заканчивающийся летом 2026 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, все мысли французского футболиста сосредоточены на переходе в мадридский «Реал» летом грядущего года. Подчёркивается, что об этом известно всем заинтересованным сторонам. Кроме того, «сливочные» могут предпринять попытку приобрести Конате нынешним летом, однако для этого нужно, чтобы команду покинул защитник Давид Алаба.

26-летний игрок выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2021 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: