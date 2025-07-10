Игорь Корнеев: позорище некомпетентным руководителям «Торпедо»!

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о ситуации с исключением из розыгрыша Российской Премьер-Лиги московского «Торпедо» из-за взяточничества руководителей клуба.

«Считаю, что это очень грустный момент для всего российского футбола, что такой клуб, как «Торпедо», с его богатой историей, пострадал от действий своих некомпетентных руководителей не по спортивным критериям. Позорище этим деятелям! Очень жаль «Торпедо» и их болельщиков, которые всегда верны клубу и долго ждали выхода команды в высший дивизион», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.