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«Забрать у тренера предсезонку — преступление». Леонид Слуцкий раскритиковал клубный ЧМ

«Забрать у тренера предсезонку — преступление». Леонид Слуцкий раскритиковал клубный ЧМ
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий раскритиковал идею проведения клубного чемпионата мира. Напомним, турнир с участием 32 команд проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Критика клубного ЧМ? Я бы тоже критиковал, если бы моя команда там участвовала, что само по себе фантастика. Тренеру всегда нужна предсезонка, он гораздо больше вкладывает в тренировочный процесс. У наставник не так много времени, чтобы работать, тренировать, нарабатывать какие-то вещи. И забирать это ещё под Клубный чемпионат мира — преступление. Играют неподготовленные, по окончании сезона, в другом эмоциональном фоне, в жару, в перелётах и всё остальное. Поэтому травмы — это неотъемлемый процесс.

Если меня спрашивают: забрать у любого тренера или ограничить его в предсезонке — это худшее, что можно сделать для тренера. Думаю, что это чисто коммерческий кейс. Удачен он или нет — должны оценивать финансовые структуры, комитеты и так далее. Не думаю, что он пользуется такой популярностью среди болельщиков, особенно в отборочных матчах. Не думаю, что это прям все смотрят и придают этому огромное значение, но мне кажется, это чисто коммерческий турнир», — приводит слова Слуцкого телеграм-канал Fonbet.

Победитель клубного чемпионата мира — 2025 определится в воскресенье, 13 июля. В решающем матче турнира встретятся «Челси» и «ПСЖ». Лондонцы на стадии 1/2 финала одолели бразильский «Флуминенсе» (2:0). Парижане в полуфинале разгромили мадридский «Реал» (4:0).

Календарь клубного чемпионата мира
Турнирная сетка клубного чемпионата мира
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