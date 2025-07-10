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В РФС рассказали о переговорах с Федерацией футбола США о проведении товарищеских игр

В РФС рассказали о переговорах с Федерацией футбола США о проведении товарищеских игр
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился информацией о переговорах с Федерацией футбола США на конгрессе ФИФА относительно потенциального проведения товарищеских матчей.

«Мы ведём переговоры со всеми и вели переговоры в том числе и с коллегами из США. Но комментарии дадим только тогда, когда достигнем финальной договорённости», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

В 2025 году российская национальная команда провела четыре товарищеских матча. 19 марта сборная под руководством Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

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