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Монтес из «Локомотива» включён в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ

Монтес из «Локомотива» включён в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ
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Защитник «Локомотива» Сесар Монтес попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ. Вместе со национальной командой Мексики футболист стал победителем турнира, переиграв сборную США со счётом 2:1.

Символическая сборная Золотого кубка КОНКАКАФ

Символическая сборная Золотого кубка КОНКАКАФ

Фото: concacaf.com

Полный список игроков, включённых в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ, выглядит следующим образом.

Голкипер: Луис Малагон («Америка», Мексика)

Защитники: Сесар Монтес («Локомотив», Мексика), Хоан Васкес («Дженоа», Мексика), Крис Ричардс («Кристал Пэлас», США)

Полузащитники: Диего Луна («Реал Солт-Лейк», США), Малик Тилльман («ПСВ», США), Эдсон Альварес («Вест Хэм Юнайтед», США), Оскар Сантис («Динамо» Тбилиси, Гватемала), Петер Федерико («Хетафе», Доминиканская Республика)

Нападающие: Рауль Хименес («Фулхэм», Мексика), Исмаэль Диас («Универсидад Католика», Панама)

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