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«Фламенго» подготовил новое предложение для «Спартака» по Барко в размере € 15 млн — Леал

«Фламенго» подготовил новое предложение для «Спартака» по Барко в размере € 15 млн — Леал
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«Фламенго» определился с новым предложением для «Спартака» по трансферу атакующего полузащитника Эсекьеля Барко, которое составит € 15 млн. Об этом сообщает журналист Матеус Леал в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на то что на текущий момент приостановлена сделка по покупке красно-чёрными хавбека московского «Динамо» Хорхе Карраскаля из-за «банковских проблем», вариант с подписанием Барко не исключён. Подчёркивается, что «Фламенго» хочет видеть в команде двух этих игроков.

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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