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Канчельскис: если российский футбол хочет развиваться, нужно убирать лимит на легионеров

Канчельскис: если российский футбол хочет развиваться, нужно убирать лимит на легионеров
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался за полную отмену лимита не легионеров в российском футболе. Ранее сообщалось, что максимальное число иностранцев в заявках клубов Российской Премьер-Лиги могут сократить с 13 до 10.

«Чем легионеры мешают российскому футболу? Наоборот, нужно убрать лимит на иностранных футболистов. Если российский футбол хочет развиваться, нужно убирать лимит. В каких странах есть лимиты? Велосипед уже изобретён, а мы всегда хотим кого-то удивить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому российские клубы имеют право заявлять на сезон до 13 иностранцев, из которых восемь могут одновременно находиться на поле. Легионерами при этом не считаются футболисты из Кыргызстана, Армении, Казахстана и Беларуси, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.

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