Валерий Овчинников: как «Торпедо» исключили из РПЛ, если ничего не доказано?

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на исключение московского «Торпедо» из числа участников Российской Премьер-Лиги. Данное решение было принято по итогам заседания КДК РФС 10 июля.

«Как же «Торпедо» исключили из РПЛ, если ничего не доказано? Только суд может принять решение, тем более что заведено уголовное дело о взятке. Но это ещё не значит, что владелец и «Торпедо» виноваты. Когда произойдёт суд и докажут, что они виноваты, можно всех снимать и убирать. Но сейчас РФС поспешил.

Не думаю, что руководитель «Торпедо» подходил к судье с предложением взять деньги. Это тёмное дело. У нас же правовое государство — пускай решают по законам. Может, кто-то очень захотел запустить свою команду, потому что скоро начинается новый сезон. Через месяц-два скажут, что доказательств нет, и поезд ушёл. Это один сценариев», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Торпедо» должно было встретиться с ЦСКА в 1-м туре в понедельник, 21 июля. Ранее президент московского клуба Леонид Соболев был обвинён в оказании противоправного влияния на результат матча.