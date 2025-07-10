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ФК «Штурм»: россиянин Худяков получил травму, упав с велосипеда. Ему проведут операцию

ФК «Штурм»: россиянин Худяков получил травму, упав с велосипеда. Ему проведут операцию
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Российский вратарь «Штурма» (Австрия) Даниил Худяков получил травму, упав с велосипеда по пути на тренировку. Голкипер травмировал запястье, ему проведут операцию, после чего россиянин пропустит несколько недель. Об этом сообщает австрийская команда на официальном сайте.

Пресс-служба «Штурма» сообщает, что Худякова назначили основным вратарём команды на предстоящий сезон.

«Даниил отлично здесь развивается, он многое сделал, чтобы стать основным вратарём нашей команды. Эта травма пришлась на очень неудачное время. Однако я убеждён, что она не собьёт его с пути, он будет усердно работать над возвращением и скоро вернётся», — сказал спортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен.

21-летний Худяков выступает за «Штурм» c лета 2024 года, проведя за команду четыре матча, пропустив четыре мяча и единожды сыграв «на ноль».

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