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«ПСЖ» — лучший клуб мира по версии Opta, он сместил «Ливерпуль» с первого места

«ПСЖ» — лучший клуб мира по версии Opta, он сместил «Ливерпуль» с первого места
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После победы над мадридским «Реалом» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира со счётом 4:0 «ПСЖ» опередил «Ливерпуль» в рейтинге лучших мужских команд мира по версии аналитического портала Opta.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

Топ-10 самых сильных клубов мира по версии Opta:

  1. «ПСЖ» — 100 баллов;
  2. «Ливерпуль» — 99,27;
  3. «Арсенал» — 98,79;
  4. «Манчестер Сити» — 97,98;
  5. «Барселона» — 96,89;
  6. «Реал» Мадрид — 95,41;
  7. «Бавария» — 95,16;
  8. «Челси» — 94,89;
  9. «Астон Вилла» — 94,79;
  10. «Ньюкасл» — 94,73.

Подчёркивается, что первое место «ПСЖ» в этом рейтинге не зависит от результата финального матча клубного чемпионата мира с «Челси», который состоится 13 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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