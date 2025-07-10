«ПСЖ» — лучший клуб мира по версии Opta, он сместил «Ливерпуль» с первого места
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После победы над мадридским «Реалом» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира со счётом 4:0 «ПСЖ» опередил «Ливерпуль» в рейтинге лучших мужских команд мира по версии аналитического портала Opta.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6' 2:0 Дембеле – 9' 3:0 Руис – 24' 4:0 Рамуш – 87'
Топ-10 самых сильных клубов мира по версии Opta:
- «ПСЖ» — 100 баллов;
- «Ливерпуль» — 99,27;
- «Арсенал» — 98,79;
- «Манчестер Сити» — 97,98;
- «Барселона» — 96,89;
- «Реал» Мадрид — 95,41;
- «Бавария» — 95,16;
- «Челси» — 94,89;
- «Астон Вилла» — 94,79;
- «Ньюкасл» — 94,73.
Подчёркивается, что первое место «ПСЖ» в этом рейтинге не зависит от результата финального матча клубного чемпионата мира с «Челси», который состоится 13 июля.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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