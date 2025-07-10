«ПСЖ» — лучший клуб мира по версии Opta, он сместил «Ливерпуль» с первого места

После победы над мадридским «Реалом» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира со счётом 4:0 «ПСЖ» опередил «Ливерпуль» в рейтинге лучших мужских команд мира по версии аналитического портала Opta.

Топ-10 самых сильных клубов мира по версии Opta:

«ПСЖ» — 100 баллов; «Ливерпуль» — 99,27; «Арсенал» — 98,79; «Манчестер Сити» — 97,98; «Барселона» — 96,89; «Реал» Мадрид — 95,41; «Бавария» — 95,16; «Челси» — 94,89; «Астон Вилла» — 94,79; «Ньюкасл» — 94,73.

Подчёркивается, что первое место «ПСЖ» в этом рейтинге не зависит от результата финального матча клубного чемпионата мира с «Челси», который состоится 13 июля.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: