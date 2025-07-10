Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» возобновил интерес к Саласару и предложил «Браге» € 20 млн за игрока — источник

«Спартак» возобновил интерес к Саласару и предложил «Браге» € 20 млн за игрока — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» не утратил интерес к 25-летнему полузащитнику «Браги» Родриго Саласару, несмотря на неудачную попытку приобрести уругвайского футболиста минувшей зимой. Об этом сообщает Fussball Europa.

По информации источника, красно-белые сделали предложение португальскому клубу в размере € 20 млн плюс бонусы. На текущий момент переговоры между сторонами продолжаются. Сумма отступных в контракте Саласара составляет € 50 млн.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Фламенго» подготовил новое предложение для «Спартака» по Барко в размере € 15 млн — Леал

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android