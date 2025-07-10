«Спартак» возобновил интерес к Саласару и предложил «Браге» € 20 млн за игрока — источник

Московский «Спартак» не утратил интерес к 25-летнему полузащитнику «Браги» Родриго Саласару, несмотря на неудачную попытку приобрести уругвайского футболиста минувшей зимой. Об этом сообщает Fussball Europa.

По информации источника, красно-белые сделали предложение португальскому клубу в размере € 20 млн плюс бонусы. На текущий момент переговоры между сторонами продолжаются. Сумма отступных в контракте Саласара составляет € 50 млн.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Как появился «Спартак»: