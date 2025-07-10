«Бавария» может подписать Хави Симонса из «Лейпцига» на замену травмированному Мусиале

Полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс может перейти в «Баварию», чтобы заменить травмированного Джамала Мусиалу. Об это сообщает The Athletic. Нидерландец заинтересован в переходе, так как его команда не попала в еврокубки по итогам сезона-2024/2025.

Мусиала в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира столкнулся с вратарём «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой, в результате чего немецкий футболист получил перелом малоберцовой кости после вывиха лодыжки. Игрок уже прооперирован.

В прошедшем сезоне Хави Симонс выходил за «РБ Лейпциг» в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.