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«Бавария» может подписать Хави Симонса из «Лейпцига» на замену травмированному Мусиале

«Бавария» может подписать Хави Симонса из «Лейпцига» на замену травмированному Мусиале
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс может перейти в «Баварию», чтобы заменить травмированного Джамала Мусиалу. Об это сообщает The Athletic. Нидерландец заинтересован в переходе, так как его команда не попала в еврокубки по итогам сезона-2024/2025.

Мусиала в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира столкнулся с вратарём «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой, в результате чего немецкий футболист получил перелом малоберцовой кости после вывиха лодыжки. Игрок уже прооперирован.

В прошедшем сезоне Хави Симонс выходил за «РБ Лейпциг» в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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