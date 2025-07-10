Белоус — об ужесточении лимита на легионеров: благими намерениями вымощена дорога в ад

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал слухи о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Ранее сообщалось, что число иностранных футболистов в заявках команд может быть сокращено до 10.

«Ужесточение лимита на легионеров нужно разбить на несколько лет. Максимальная длительность контрактов футболистов составляет пять лет, поэтому лимит в виде 10 иностранцев в заявке и пяти на поле должен появиться через пять лет. Каждый год нужно немного уменьшать количество легионеров на поле и в заявке, чтобы для клубов эти изменения прошли не так болезненно. В данной ситуации нужно щадяще подходить к клубам и акционерам, которые вкладывают в футбол свои деньги. Такие инициативы благие, но благими намерениями вымощена дорога в ад», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В чемпионате России действует лимит на легионеров, согласно которому российские клубы имеют право заявлять на сезон до 13 иностранцев, из них восемь могут одновременно находиться на поле. Легионерами при этом не считаются футболисты из Кыргызстана, Армении, Казахстана и Беларуси, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.