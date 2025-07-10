Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Белоус — об ужесточении лимита на легионеров: благими намерениями вымощена дорога в ад

Белоус — об ужесточении лимита на легионеров: благими намерениями вымощена дорога в ад
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал слухи о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Ранее сообщалось, что число иностранных футболистов в заявках команд может быть сокращено до 10.

«Ужесточение лимита на легионеров нужно разбить на несколько лет. Максимальная длительность контрактов футболистов составляет пять лет, поэтому лимит в виде 10 иностранцев в заявке и пяти на поле должен появиться через пять лет. Каждый год нужно немного уменьшать количество легионеров на поле и в заявке, чтобы для клубов эти изменения прошли не так болезненно. В данной ситуации нужно щадяще подходить к клубам и акционерам, которые вкладывают в футбол свои деньги. Такие инициативы благие, но благими намерениями вымощена дорога в ад», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В чемпионате России действует лимит на легионеров, согласно которому российские клубы имеют право заявлять на сезон до 13 иностранцев, из них восемь могут одновременно находиться на поле. Легионерами при этом не считаются футболисты из Кыргызстана, Армении, Казахстана и Беларуси, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.

Материалы по теме
Как менялся лимит на легионеров в РПЛ. Его первый вариант назвали «липовым»
Как менялся лимит на легионеров в РПЛ. Его первый вариант назвали «липовым»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android