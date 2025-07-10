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Мадридский «Реал» повторил клубный антирекорд по пропущенным мячам

Мадридский «Реал» повторил клубный антирекорд по пропущенным мячам
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Мадридский «Реал» пропустил 84 мяча в сезоне-2024/2025, тем самым повторив клубный антирекорд. «Сливочные» допустили столько же забитых голов в свои ворота лишь однажды — в сезоне-1998/1999.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

Команда из столицы Испании пять раз за сезон пропускала по четыре и более мяча: «Барселона» дважды выиграла во встречах Ла Лиги с общим счетом 8:3, а также забила пять голов в финале Суперкубка Испании. Кроме неё, в национальном кубке «Реал Сосьедад» смог четырежды переиграть Тибо Куртуа. И в полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» уступил «ПСЖ» со счетом 0:4. Примечательно, что чемпион Франции вёл в три мяча уже к 24-й минуте встречи.

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