Мадридский «Реал» повторил клубный антирекорд по пропущенным мячам

Мадридский «Реал» пропустил 84 мяча в сезоне-2024/2025, тем самым повторив клубный антирекорд. «Сливочные» допустили столько же забитых голов в свои ворота лишь однажды — в сезоне-1998/1999.

Команда из столицы Испании пять раз за сезон пропускала по четыре и более мяча: «Барселона» дважды выиграла во встречах Ла Лиги с общим счетом 8:3, а также забила пять голов в финале Суперкубка Испании. Кроме неё, в национальном кубке «Реал Сосьедад» смог четырежды переиграть Тибо Куртуа. И в полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» уступил «ПСЖ» со счетом 0:4. Примечательно, что чемпион Франции вёл в три мяча уже к 24-й минуте встречи.