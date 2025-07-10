Игрок «Атлетика» Альварес отстранён от футбола из-за положительного допинг-теста

30-летний защитник «Атлетика» Йерай Альварес в своём аккаунте в социальной сети сообщил, что его временно отстранили от футбола из-за дисциплинарного разбирательства в связи с тем, что его допинг-тест, сданный после матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», показал положительный результат. Игрок утверждает, что запрещённое вещество попало в его организм в результате приёма лекарств против алопеции. В 2016 году у Альвареса был диагностирован рак, в 2017 году он прошёл курс химиотерапии.

«Несколько недель назад мне сообщили, что мой допинг-тест, сданный после первого полуфинального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», оказался положительным. Получить подобную новость — это очень тяжёлый удар. Честно говоря, я не могу в это поверить, учитывая, что никогда в своей жизни я не употреблял запрещённые вещества.

С тех пор, как я победил свою болезнь, я годами лечился от алопеции. После изучения ситуации мы установили, что положительный результат был получен из-за того, что я непреднамеренно принял профилактическое средство от выпадения волос, содержащее запрещённое вещество.

Дисциплинарное разбирательство на текущий момент находится на стадии расследования и носит конфиденциальный характер, поэтому я временно отстранён и не имею права делать какие-либо дополнительные публичные заявления.

Хочу сказать всем вам, что мне очень грустно из-за этой ситуации, но при поддержке клуба я работаю над своей защитой и уверен, что смогу вернуться на поле как можно скорее. Как только процесс будет завершён, предоставлю все необходимые объяснения.

Я хочу поблагодарить «Атлетик» за их поддержку, оказанную с самого начала и выразить своё доверие правосудию и спортивным организациям», — написал футболист.

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