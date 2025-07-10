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Игорь Колыванов: мне жалко «Торпедо» всем сердцем

Игорь Колыванов: мне жалко «Торпедо» всем сердцем
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал исключение столичного «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги по итогам заседания КДК РФС 10 июля. Ранее президент клуба Леонид Соболев был обвинён в оказании противоправного влияния на результат матча.

«Торпедо» осеннюю часть Первой лиги закончило наравне с «Балтикой». Клуб сам всё профукал. Когда у них оставалось три тура до конца чемпионата, они начали заниматься ерундой. Мне жалко «Торпедо» всем сердцем, потому что я там тоже работал. Мне жалко пацанов, которые бились.

Самое оптимальное, если «Оренбург» и «Урал» сыграют стыковой матч за место в РПЛ. Всё странно — у нас через неделю чемпионат, а мы не можем определиться с составом участников. С этим не могли разобраться месяц назад? Почему так долго ждали? Ещё месяц назад вся информация появилась и не было календаря. Почему тянули до последнего?» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первый матч РПЛ-2025/2026 пройдёт в пятницу, 18 июля. «Торпедо» должно было встретиться с ЦСКА в 1-м туре в понедельник, 21 июля. Ранее вылетевший из элитного дивизиона «Пари НН» заменил отстранённые от участия в турнире «Химки».

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