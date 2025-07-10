«Целе» вырвал победу у «Сабаха» в ЛЕ с голом на 90+3-й минуте, у Иосифова — ассист

Завершился матч первого квалификационного раудна Лиги Европы УЕФА — 2025/2026 между азербайджанским «Сабахом» и словенским «Целе». Команды играли на стадионе «Банк Республика Арена» (Масазыр, Азербайджан). Встреча завершилась волевой победой гостей. Итоговый счёт — 3:2.

На третьей минуте нападающий Павол Шафранко вывел «Сабах» вперёд. На седьмой минуте форвард гостей Франко Ковачевич восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте Шафранко оформил дубль ударом с пенальти и вновь вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте свой второй гол забил форвард «Целе» Ковачевич. Результативной передачей на него отметился россиянин Никита Иосифов. На 90+3-й минуте вышедший на замену полузащитник Дарко Хрка принёс словенскому клубу победу.

Ответный матч между командами пройдёт на стадионе «З'дежеле» (Целе, Словения). Игра запланирована на четверг, 17 июля. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется во второй отборочный раунд Лиги Европы.