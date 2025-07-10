ЦСКА объявил о переходе Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу»

ЦСКА в телеграм-канале объявил о трансфере 20-летнего полузащитника Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу». Контракт с игроком рассчитан до 2030 года. Он будет выступать под седьмым номером.

Ранее СМИ сообщали, что красно-синие заплатят € 6 млн за переход бразильского футболиста.

Матеус Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». Полузащитник выступает в составе взрослой команды из Сан-Паулу с января 2025 года. Трудовое соглашение 20-летнего футболиста с клубом было рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3,5 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: