Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 10 июля

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В четверг, 10 июля, состоялись восемь матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Лиги Европы УЕФА 10 июля:

«Сабах» (Азербайджан) — «Целе» (Словения) — 2:3;

«АЕК Ларнака» (Кипр) — «Партизан» (Сербия) — 1:0;

«Шериф» (Молдавия) — «Приштина» (Косово) — 4:0;

«Пакш» (Венгрия) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 0:0;

«Левски» (Болгария) — «Хапоэль Б-Ш» (Израиль) — 0:0;

«Шахтёр» (Украина) — «Ильвес» (Финляндия) — 6:0;

«Спартак Тр» (Словакия) — «Хеккен» (Швеция) — 0:1;

«Легия» (Польша) — «Актобе» (Казахстан) — 1:0.

Действующим победителем Лиги Европы является французский «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший в решающем матче «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.