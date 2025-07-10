Легенда «Торпедо» Савичев: исключение из РПЛ — это жестоко

Олимпийский чемпион и экс-футболист московского «Торпедо» Юрий Савичев прокомментировал исключение своего бывшего клуба из Российской Премьер-Лиги.

«Если был подкуп, жалко и обидно. С другой стороны, исключение из РПЛ — это жестоко. Есть другие способы наказать виноватых. Например, отнять очки перед стартом сезона. Было бы честно наказать только тех, кто в этом виновен.

Я вспомнил наш Олимпийский комитет, как все возмущались, когда наших спортсменов одного за другим ловили на допинге и отбирали медали. Но тут то же самое: старалась вся команда, болельщики — наказывают всех. Я считаю, что это не совсем правильно. Наказывать надо виновных, а не всех подряд. Что теперь делать футболистам? Игроков и болельщиков жалко. Думаю, я не первый, кто это говорит», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.