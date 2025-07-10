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Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча Суперкубка России «Краснодар» — ЦСКА

Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча Суперкубка России «Краснодар» — ЦСКА
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и ЦСКА, в котором определится обладатель Суперкубка России — 2025. Команды сыграют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встреча запланирована на субботу, 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Суперкубке России интересно посмотреть, в каком состоянии футболисты. У ЦСКА будут новые звенья, ведь из команды ушёл Пьянич. Изначально хотели, чтобы он был лицом команды, но он помогал в свои 34 года, как мог. Армейцы укомплектованы так же, как и «Краснодар». Кто будет в лучшем физическом состоянии, тот и выиграет. Но в первых матчах все играют осторожно — нужно привыкнуть к ритму. Всем интересно посмотреть на обновлённый ЦСКА и нового чемпиона в лице «Краснодара», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в клубной истории, завершив сезон-2024/2025 на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 67 очками в 30 турах. ЦСКА получил право сразиться за Суперкубок страны в статусе обладателя Фонбет Кубка России. В финальном матче армейцы в серии пенальти одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).

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