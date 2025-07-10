Гендиректор «Торпедо» «сдал» 12 судей, которым давал взятки за помощь «Торпедо» — источник

Бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов в беседе с силовыми структурами Российской Федерации назвал фамилии 12 судей, которые получили от него взятку для влияния на результаты матчей команды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее сегодня «Торпедо» отстранили от участия в Российской Премьер-Лиге, а также оштрафовали на 5 млн рублей. Скородумова отстранили от любой футбольной деятельности на 10 лет за попытку организации договорных матчей, как сообщает РФС.

В июне Скородумов, как и совладелец «Торпедо» Леонид Соболев, были заключены под стражу. Чуть позднее задержали арбитра финального матча прошлого сезона Первой лиги Богдана Головко, при судействе которого «Торпедо» поделило очки с «КАМАЗом», что хватило им для прямого выхода в РПЛ.