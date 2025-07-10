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ЦСКА презентовал Алвеса роликом в стиле рекламы с бразильскими звёздами из 2006 года

ЦСКА презентовал Алвеса роликом в стиле рекламы с бразильскими звёздами из 2006 года
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ЦСКА анонсировал объявление о подписании контракта с бразильским полузащитником Матеусом Алвесом видеороликом, снятым в стиле легендарной рекламы с участием футболистов сборной Бразилии. Эта реклама была снята в 2006 году, в съёмках приняли участие такие звёзды футбола, как например, Роналдиньо, Роналдо, Роберто Карлос.

Видео можно посмотреть на официальной странице ЦСКА в социальной сети VK.

В видео красно-синих бразильские игроки команды показывают мастерство обращения с мячом в раздевалке. Однако периодически они теряют контроль над ним. В один момент защитник ЦСКА Мойзес говорит: «Да что ж такое! Нам постоянно кого-то не хватает!». В этот момент в раздевалку заходит новичок армейцев Алвес и также демонстрирует свою технику.

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