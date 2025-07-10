Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он — реальность, а не обещание». Агент Матеуса Алвеса ответил, усилит ли игрок ЦСКА

«Он — реальность, а не обещание». Агент Матеуса Алвеса ответил, усилит ли игрок ЦСКА
Комментарии

Лекка Де Камарго, агент новичка московского ЦСКА Матеуса Алвеса, оценил шансы своего клиента на быструю адаптацию в российском клубе.

«Алвес стал регулярным игроком «Сан-Паулу», трёхкратного победителя клубного чемпионата мира. Вот почему я считаю, что Матеус — это реальность, а не обещание. Он может усилить ЦСКА прямо сейчас.

Конечно, ему понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться к стране и к российскому футболу. Но это нормально», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА в телеграм-канале объявил о трансфере 20-летнего полузащитника Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу». Контракт с игроком рассчитан до 2030 года. Он будет выступать под седьмым номером.

Материалы по теме
Есть первый трансфер ЦСКА этим летом! За Алвесом следила даже «Барселона»
Есть первый трансфер ЦСКА этим летом! За Алвесом следила даже «Барселона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android