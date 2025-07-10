«Он — реальность, а не обещание». Агент Матеуса Алвеса ответил, усилит ли игрок ЦСКА

Лекка Де Камарго, агент новичка московского ЦСКА Матеуса Алвеса, оценил шансы своего клиента на быструю адаптацию в российском клубе.

«Алвес стал регулярным игроком «Сан-Паулу», трёхкратного победителя клубного чемпионата мира. Вот почему я считаю, что Матеус — это реальность, а не обещание. Он может усилить ЦСКА прямо сейчас.

Конечно, ему понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться к стране и к российскому футболу. Но это нормально», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА в телеграм-канале объявил о трансфере 20-летнего полузащитника Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу». Контракт с игроком рассчитан до 2030 года. Он будет выступать под седьмым номером.