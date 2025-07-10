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Валерий Овчинников: скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11

Валерий Овчинников: скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров и раскритиковал «Краснодар» за большое количество иностранцев в стартовом составе.

«Я считаю правильным ужесточение лимита на легионеров, но можно ввести ещё больше ограничений. Почему нельзя внести такой вариант, что в российском клубе должен играть иностранец, который выступает за свою сборную? Таким футболистам можно давать играть в России. Но ничего не говорит, если просто привезти бразильцев в РПЛ. Уже скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11.

В «Краснодаре» восемь легионеров в старте! А где краснодарская школа и подготовка? Как я слышал, там же великолепная школа! Ну и где это всё? Мы выполняем социальные программы, уводя детей с улиц, или готовим профессиональных футболистов? Я бы понимал, если бы «Краснодар» на 90% играл своими ребятами. Это был бы выхлоп академии», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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