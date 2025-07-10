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Сербский «Партизан» уступил кипрскому АЕКу в матче квалификации Лиги Европы

Сербский «Партизан» уступил кипрскому АЕКу в матче квалификации Лиги Европы
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Завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались кипрский АЕК и сербский «Партизан». Игра проходила на стадионе «АЕК-Арена» (Ларнака, Кипр). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2025, четверг. 19:30 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Окончен
1 : 0
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Кабрера – 67'    

В середине второго тайма единственный гол в игре забил нападающий кипрской команды Энцо Кабрера.

Ответная встреча состоится в четверг, 17 июля. Игра пройдёт на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша «шпоры» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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