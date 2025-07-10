Сербский «Партизан» уступил кипрскому АЕКу в матче квалификации Лиги Европы

Завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались кипрский АЕК и сербский «Партизан». Игра проходила на стадионе «АЕК-Арена» (Ларнака, Кипр). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В середине второго тайма единственный гол в игре забил нападающий кипрской команды Энцо Кабрера.

Ответная встреча состоится в четверг, 17 июля. Игра пройдёт на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша «шпоры» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: