Сегодня, 10 июля, состоялись два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 10 июля:

Группа A. Финляндия — Швейцария — 1:1;

Группа A. Норвегия — Исландия — 4:3.

Норвегия стала победителем группы A и вышла в плей-офф турнира. В финальной стадии чемпионата Европы также сыграет Швейцария.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.