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Всю выручку с билетов матча «Шинник» — «Урал» отправят Загре, у которого обнаружили рак

Всю выручку с билетов матча «Шинник» — «Урал» отправят Загре, у которого обнаружили рак
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Вырученные средства с продажи билетов на матч 1-го тура Лиги Pari между «Шинником» и «Уралом» отправятся бывшему футболисту ярославской команды Бену Загре. Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

У 26-летнего игрока из Буркина-Фасо обнаружили рак в начальной стадии, ему предстоит операция. 3 июня у Загре завершился контракт с ярославским клубом, за который он выступал с февраля 2024 года. Всего за «Шинник» Загре в 44 матчах забил четыре гола и отдал результативную передачу. В минувшем сезоне Загре признали лучшим игроком команды. «Шинник» завершил прошлый сезон Первой лиги на 14-м месте в турнирной таблице.

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