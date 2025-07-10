Стало известно, сколько «Сан-Паулу» заработает на продаже Алвеса в ЦСКА

Сумма сделки по продаже 20-летнего полузащитника Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу» в московский ЦСКА составила € 6 млн. При этом «трёхцветные», владевшие 85% экономических прав на футболиста, заработают € 5,1 млн. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebo, специализирующийся на южноамериканском рынке, в соцсети Х (ранее Twitter).

ЦСКА объявил о переходе Алвеса из «Сан-Паулу» в четверг, 10 июля. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан до 2030 года. Футболист будет выступать за красно-синих под седьмым игровым номером. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Алвеса составляет € 3,5 млн.

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