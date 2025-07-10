Тео Эрнандес попрощался с фанатами «Милана» после объявления о трансфера в «Аль-Хиляль»

Левый защитник сборной Франции Тео Эрнандес обратился к болельщикам итальянского «Милана» после ухода из клуба. В четверг, 10 июня, пресс-служба «россонери» объявила о переходе футболиста в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«После шести лет в этом клубе пришло время прощаться. Я пришёл в «Милан» в 2019 году с мечтами, волнением и желанием носить футболку, пропитанную историей. Сегодня я ухожу, пережив незабываемые моменты, такие как победа в Серии А и Суперкубке Италии, и, прежде всего, разделив раздевалку с замечательными людьми. Сердечно благодарю своих товарищей по команде, каждого тренера, который верил в меня, и особенно Паоло Мальдини за его поддержку, дальновидность и лидерские качества.

И спасибо болельщикам «россонери», которые всегда были рядом, и в хорошие, и в плохие времена. Ощущать вашу поддержку было привилегией, которую я никогда не забуду и которая навсегда останется в моём сердце. Решение уйти далось мне нелегко. Я всегда знал, где хочу быть, и «Милан» всегда был моим приоритетом. Но, к сожалению, не всё зависит от одного человека. Направление, выбранное клубом, и некоторые недавние решения не отражают ценностей и амбиций, которые привели меня сюда. Пришло время закрыть одну главу и начать другую. Другую, но не менее важную для меня.

Я ухожу с высоко поднятой головой, потому что я всегда отдавал этому клубу всё, полностью посвящая себя ему и разделяя мечты наших болельщиков. Я ухожу с полным сердцем и с надеждой, что «Милан» скоро вернётся на своё законное место. «Милан» навсегда останется частью меня», — написал Эрнандес в социальной сети, сопроводив публикацию подборкой фотографий времён выступления за «Милан».

Француз перебрался в стан «россонери» из мадридского «Реала» летом 2019 года. За этот период он принял участие в 262 матчах во всех турнирах, отметившись 34 голами и 45 результативными передачами. В составе «Милана» Эрнандес стал самым результативным защитником в истории клуба, превзойдя достижение бывшего капитана команды Паоло Мальдини.